Губернатор Запорожской области рассказал о последствиях атаки на Бердянск

Губернатор Балицкий: Бердянск подвергся атаке беспилотников ВСУ
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Город Бердянск в Запорожской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате атаки повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, пострадало частное домовладение и фасад общеобразовательной школы», — заявил он.

По словам губернатора, в ходе налета дронов были повреждены несколько автомобилей. При этом среди жителей никто не пострадал. На данный момент на территории города работает комиссия по оценке повреждений.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО уничтожили четыре дрона над регионом. По его словам, никто не пострадал. Повреждение получило остекление одного из частных домов.

Утром 10 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за ночь силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.

