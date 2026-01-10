Размер шрифта
Новости. Общество

В столице Украины остановили работу систем водо- и теплоснабжения

«Страна.ua»: в Киеве отключили воду и отопление
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Отключение водо- и теплоснабжения произошло в столице Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что также в Киеве перестал работать электротранспорт.

Пресс-служба энергетической компании ДТЭК в Telegram-канале написала, что в Киеве и области были введены экстренные отключения света. В заявлении уточнялось, что в подобной ситуации графики отключения электричества не действуют.

10 января депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE» заявил, что бездействие городских властей Киева и растерянность местных жителей приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере. По словам парламентария, управляющие компании в экстренных ситуациях зачастую не предупреждают жильцов и не разъясняют им дальнейшие действия, ограничиваясь рекомендациями покинуть дома.

Ночью в украинской столице произошли несколько взрывов. Как сообщил телеканал «Общественное», в тот момент в Киеве действовала воздушная тревога. Другие подробности не приводились.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергообъектам.

