Новости. Общество

В Институте русистики назвали самое популярное слово в русском языке

Институт русистики признал слово «ок» самым употребляемым в русском языке
Слово «ок» оказалось самым популярным в современном русском языке. Об этом сообщили РИА Новости в Институте русистики.

По данным специалистов, заимствованный из английского языка англицизм уже не первый год занимает лидирующие позиции в устной и письменной речи разговорно-бытового стиля. Эксперты отметили, что «ок» активно используется в диалогах и постепенно вытесняет другие формы согласия и подтверждения.

Лингвисты связывают такую популярность с несколькими факторами. В частности, слово отличается краткостью, однозначностью и высокой информативностью. Кроме того, в современном русском языке прослеживается устойчивая тенденция к лаконичности, что делает подобные короткие выражения особенно востребованными.

В декабре опрошенные интернет-пользователи назвали «тревожность» словом 2025 года. Слово набрало наибольшее количество голосов — 36%, «отразив эмоциональное состояние общества» в этом году.

Также 1 декабря словом 2025 года по версии Оксфордского словаря английского языка стал «рейджбейт» (rage bait), обозначающий намеренно провокационный интернет-контент. Эксперты официально определили этот термин для контента, который используется для повышения популярности онлайн-источников. Слово образовано от английских rage («гнев») и bait («приманка»). За последние 12 месяцев частота его использования выросла в три раза.

Ранее эксперты назвали самый тревожный город России.

