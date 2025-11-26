На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таксист угрожал пассажиру пистолетом и высадил его на трассе

Таксист высадил пассажира на трассе под Екатеринбургом из-за стоимости поездки
Shutterstock

Свердловский таксист высадил пассажира на трассе из-за низкой стоимости поездки. Об этом сообщает Е1.

Дмитрий собирался доехать на такси из поселка Октябрьский до Екатеринбурга, но оказался посреди Кольцовского тракта, когда водитель проехал около 10-15 км и принудительно высадил его.

«Угрожал пистолетом, если не выйду, и сослался на то, что слишком маленькая цена поездки. А ко мне какие претензии? Я увидел цену и заказал. Цена составляла 840 рублей», — уточнил пассажир.

В службе поддержки агрегатора клиенту пообещали проверить водителя и рекомендовали обратиться в полицию.

До этого россиянке присудили компенсацию за поездку с грубым таксистом. Женщина заказала такси через приложение, но машина приехала с опозданием, а когда она упрекнула водителя за это, то услышала оскорбления в свой адрес. Таксист грубил и ругался почти всю поездку, а затем не давал ей покинуть автомобиль, что заставило пассажирку потребовать 50 тыс. рублей в качестве компенсации.

Ранее в Казани на видео попало, как водитель Kia избивал пассажира.

