В Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы на фоне непогоды

Все аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам представителя ведомства, московские авиагавани Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский в период с 12:00 по 14:00 мск обслужили 153 рейса.

«Из них Шереметьево обслужил 89: 27 рейсов — на прилет, 62 — на вылет», — написал Кореняко.

10 января сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.