Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы на фоне непогоды

Росавиация: аэропорты Москвы продолжают принимать и отправлять рейсы
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Все аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам представителя ведомства, московские авиагавани Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский в период с 12:00 по 14:00 мск обслужили 153 рейса.

«Из них Шереметьево обслужил 89: 27 рейсов — на прилет, 62 — на вылет», — написал Кореняко.

10 января сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589975_rnd_2",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+