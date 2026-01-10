Прокуратура Москвы контролирует вопрос ликвидации последствий обильных осадков

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Прокуратура Москвы контролирует вопрос своевременной очистки российской столицы от последствий снегопада. Об этом сообщило надзорное ведомство.

«Прокурор Москвы Максим Жук поручил подчиненным прокурорам организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий мощного снегопада», — говорится в публикации.

Уточняется, что сотрудниками ведомства будет осуществляться контроль уборки снега, очистки от наледи кровель домов и соблюдение прав жителей города, в том числе жилищных. Прокуратура напомнила коммунальщикам об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов нежилых зданий от снега и наледи.

«За непринятие собственниками зданий мер по очистке крыш от снега и наледи предусмотрена административная ответственность. Могут быть приняты соответствующие меры реагирования», — указали в прокуратуре.

