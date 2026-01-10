Заместитель мэра Москвы рассказал о работе снегосплавных пунктов

Снегосплавные пункты в Москве работают в круглосуточном усиленном режиме, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента ЖКХ столицы.

По словам Бирюкова, в работах по ликвидации последствий снегопада задействованы порядка 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники.

Заммэра добавил, что в этом сезоне в Москве работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов, а их общая мощность позволяет утилизировать около 650 кубометров снега в сутки.

10 января прокуратура Москвы сообщила, что контролирует вопрос своевременной очистки российской столицы от последствий снегопада. Сотрудниками ведомства будет осуществляться контроль уборки снега, очистки от наледи кровель домов и соблюдение прав жителей города, в том числе жилищных. Прокуратура напомнила коммунальщикам об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов нежилых зданий от снега и наледи.

Ранее в Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы на фоне непогоды.