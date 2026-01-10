В «Аэрофлоте» рассказали, когда восстановят расписание рейсов в/из Шереметьево

Компания «Аэрофлот» намерена к утру 11 января полностью восстановить расписание рейсов из и в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

«К 8:00 [мск] 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта», — говорится в заявлении.

Утром 10 января Шереметьево приостановил прием самолетов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сначала ограничения ввели до 8:00 мск, но затем срок их действия был продлен.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, сейчас воздушная гавань работает в стабильном режиме. Производственные службы Шереметьево были переведены на усиленный режим работы и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет. Рейсы российских и зарубежных перевозчиков выполняются по скорректированному расписанию.

Представители аэропорта уточнили, что в период с 00:00 до 15:00 мск Шереметьево обслужил 174 рейса на вылет и 106 рейсов на прилет.

Ранее аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом из-за снегопада.