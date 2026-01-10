Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В «Аэрофлоте» рассказали, когда восстановят расписание рейсов в/из Шереметьево

«Аэрофлот» планирует восстановить расписание рейсов в/из Шереметьево к утру
Евгений Одиноков/РИА Новости

Компания «Аэрофлот» намерена к утру 11 января полностью восстановить расписание рейсов из и в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

«К 8:00 [мск] 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта», — говорится в заявлении.

Утром 10 января Шереметьево приостановил прием самолетов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сначала ограничения ввели до 8:00 мск, но затем срок их действия был продлен.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, сейчас воздушная гавань работает в стабильном режиме. Производственные службы Шереметьево были переведены на усиленный режим работы и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет. Рейсы российских и зарубежных перевозчиков выполняются по скорректированному расписанию.

Представители аэропорта уточнили, что в период с 00:00 до 15:00 мск Шереметьево обслужил 174 рейса на вылет и 106 рейсов на прилет.

Ранее аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом из-за снегопада.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590251_rnd_5",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+