Россиян предупредили об опасности песчаных блох на пляжах Индии

Российским туристам следует сохранять осторожность в связи с опасностью укусов песчаных блох на пляжах южных штатов Гоа и Кералы. Об этом ТАСС сообщила врач посольства РФ в Нью-Дели Наталья Панфилова.

«Осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох, по песку надо передвигаться в обуви и не лежать на нем», — сказала специалист.

Панфилова добавила, что туристам рекомендуется особенно внимательно относиться к кожным повреждениям, находясь на курортах. Врач рекомендовала россиянам заранее подготовить аптечку, в которую нужно включить антигистаминные препараты, энтеросорбенты и средства от солнечных ожогов.

В декабре прошлого года россияне пожаловались на тигровых комаров на Гоа. После укусов на теле у туристов оставались большие волдыри. Местные врачи утверждали, что после укуса этих насекомых есть риск заражения лихорадками Зака и Западного Нила. Покусанных россиян отправляли сдавать анализы.

