Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиян предупредили об опасности песчаных блох на пляжах Индии

Врач Панфилова: песчаные блохи угрожают российским туристам в Индии
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Российским туристам следует сохранять осторожность в связи с опасностью укусов песчаных блох на пляжах южных штатов Гоа и Кералы. Об этом ТАСС сообщила врач посольства РФ в Нью-Дели Наталья Панфилова.

«Осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох, по песку надо передвигаться в обуви и не лежать на нем», — сказала специалист.

Панфилова добавила, что туристам рекомендуется особенно внимательно относиться к кожным повреждениям, находясь на курортах. Врач рекомендовала россиянам заранее подготовить аптечку, в которую нужно включить антигистаминные препараты, энтеросорбенты и средства от солнечных ожогов.

В декабре прошлого года россияне пожаловались на тигровых комаров на Гоа. После укусов на теле у туристов оставались большие волдыри. Местные врачи утверждали, что после укуса этих насекомых есть риск заражения лихорадками Зака и Западного Нила. Покусанных россиян отправляли сдавать анализы.

Ранее турэксперт рассказал, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590047_rnd_7",
    "video_id": "record::54f43802-478b-4c3e-8292-c92217790f81"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+