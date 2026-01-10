Размер шрифта
Новости. Общество

Хинштейн уточнил данные о пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курской области

Павел Лисицын/РИА «Новости»

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в хуторе Фонов, расположенном в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, 60-летний местный житель получил минно-взрывную травму, а также ожоги правой щеки и обеих кистей.

«Он доставлен в Курскую областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Наши медики сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги», — написал Хинштейн.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

БПЛА атаковал частный дом в хуторе Фонов в ночь на 10 января. Как рассказал глава Курской области, после удара на втором этаже здания начался пожар. На место происшествия выезжала специальная комиссия для фиксации всех повреждений.

5 января в районе Дома народного творчества в городе Суджа в Курской области из-за атаки украинского дрона получил ранение настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. У священнослужителя диагностировали осколочные ранения лица и левой ноги. Врачи решили транспортировать мужчину в Москву.

Ранее беспилотник врезался в строящуюся многоэтажку в Курске.

