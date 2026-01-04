Размер шрифта
Украинский дрон врезался в строящуюся многоэтажку в Курске

Хинштейн: украинский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске
Evgeniy Maloletka/AP

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал строящуюся многоэтажку в Курске, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон врезался в один из этажей МКД на проспекте Плевицкой», — написал Хинштейн.

Он добавил, что в этот момент на стройобъекте никто не находился. Пострадавших нет.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, проводится проверка дома. Хинштейн призвал жителей быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности на фоне продолжающихся ударов ВСУ по мирным объектам.

Днем Хинштейн писал, что в Курской области беспилотники атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате без электричества остались 115 населенных пунктов, что затронуло более 11 тыс. потребителей в Хомутовском и частично Рыльском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

