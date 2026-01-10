Силы ПВО отразили налет украинских беспилотников на три региона России

Минобороны: ПВО за два часа сбила 8 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 (мск) сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, четыре дрона были уничтожены над Крымом, три — над Костромской областью и еще один БПЛА сбили над Адыгеей.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО уничтожили четыре дрона над регионом. По его словам, никто не пострадал. Повреждение получило остекление одного из частных домов.

Утром 10 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за ночь силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

В это же время губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об уничтожении одного украинского БПЛА над регионом.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.