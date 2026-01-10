В России решили улучшить послеродовую поддержку женщин

ТАСС: в России будут улучшать послеродовую поддержку женщин

Российские регионы обязаны улучшать послеродовую поддержку женщин, а также семей с новорожденными детьми. Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством России плане, который имеется в распоряжении ТАСС.

Утверждается, что эта мера должна повысить качество медицинского и социального сопровождения. В России разработают специальные методические рекомендации.

Ответственными назначены Минздрав, АСИ и власти регионов. Реализация мероприятий намечена в период до 2030 года.

В декабре президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что в России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на одну женщину.

23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин заявил, что Россия столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

По его словам, это стало последствием «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

Ранее стал известен средний возраст российских женщин, рожающих первого ребенка.