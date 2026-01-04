«Пол дрожал, собаки испугались»: местная жительница — о землетрясении в Сочи

Во время землетрясения в Лазаревском районе Сочи в частных домах дрожали пол и стены, а также шаталась мебель. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Татьяна, отметив, что ее собаки испугались происходящего. По словам женщины, перед землетрясением она услышала гул, а позже ей придется проверять дом на новые трещины.

«Живу в северной стороне поселка Лазаревское, на горке немного, четвертая линия от моря. У нас частный дом. Кухня — это пристройка во дворе, очень прочная железобетонная конструкция. Мелкие землетрясения там не ощущаются никогда. А в этот раз я испугалась. Услышала приближающийся гул земли, поняла — сейчас тряхнет. Но чтоб настолько! На стене котел газовый — трясло его об стенку, дребезжал. Думала, сейчас рухнет! Холодильник гулял и даже стены немного повело. Пол дрожал! Я, сидя на стуле, прыгала. Многие местные со мной согласны — было не менее пяти баллов, хоть и буквально три-пять секунд. Собаки испугались — заскочила в кухню одна, вторая мелкая в комнате завизжала. Позже проверю дом на новые трещины. После прошлого землетрясения у нас на улице потрескалось дорожное полотно, пару лет как обновленное», — сказала она.

4 января мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе был зафиксирован подземный толчок, который почувствовали жители нескольких районов. По его данным, около 13:00 (мск) жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского и Лоо. Толчки уже стихли, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, отметил мэр, призвав сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться по номеру 112.

Дополнительно ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» уточнила, что эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря примерно в пяти километрах от побережья Сочи. Сила толчков составила четыре балла в Лазаревском районе и три балла в Центральном районе.

