Украинский беспилотник уничтожили над Тульской областью

Миляев: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что серия взрывов раздалась в пригороде Краснодара. По данным журналистов, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет украинских беспилотников. По словам местных жителей, они слышали в небе жужжащий звук, после чего на юге Краснодара со стороны Северского района раздались 4-5 взрывов. Также краснодарцы видели вспышки в небе.

Также сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области. Очевидцы рассказали, что начали слышать громкие звуки около 01:10. Местные жители насчитали, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.

