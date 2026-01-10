Российские военные уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ в Брянской области за ночь

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Брянской области восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь вражеских беспилотников самолетного типа», — написал он.

В результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Утром 10 января губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об уничтожении одного украинского БПЛА над регионом.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области. Очевидцы рассказали, что начали слышать громкие звуки около 01:10. Местные жители насчитали, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.