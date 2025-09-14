Россиянам рассказали, кто может получать пенсию в 100 тысяч рублей

Депутат Никитин: для пенсии в 100 тысяч нужно получать зарплату в 230 тысяч

Россияне, получавшие зарплату в 230 тыс. рублей и имеющие 53 года трудового стажа, могут претендовать на получение пенсии в размере 100 тыс. рублей. Об этом РИА Новости рассказал депутат думы Московской области Анатолий Никитин.

Он отметил, что для получения такой пенсии гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). За год максимум накопить 10 баллов -— при зарплате в 230 тыс. рублей. Таким образом, необходимо иметь трудовой стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — тогда баллы ИПК умножаются по специальному премиальному коэффициенту на 2,32.

Никитин указал, что военнослужащий с выслугой около 35 лет сможет получать 85% от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и ежемесячной надбавки за выслугу лет. Поэтому для пенсии в 100 тыс. рублей военнослужащему необходимо иметь денежное довольствие не менее 120 тыс. рублей в месяц. Такие доходы имеют, в частности, контрактники, летчики-испытатели, космонавты.

Кроме того, напомнил депутат, если с 30-летнего возраста делать ежемесячные отчисления в негосударственные пенсионные фонды и перевести на счет 100 тыс. рублей в качестве первоначального взноса, то после выхода на пенсию ежемесячная доплата составит около 40 тыс. рублей в течение 10 лет. Поэтому, если накопить 300 баллов ИПК, то общий размер пенсии достигнет 100 тыс. рублей.

13 сентября депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион назвал нищенскими пенсии в России.