В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

Аэропорт Тамбова возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации отметил, что «ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов».

До этого в агентстве воздушного транспорта также рассказали, что из-за мощного снегопада в Московском регионе в расписание полетов внесли корректировки. Кроме того, два воздушных судна ночью отправили на запасные аэродромы.

В Минтрансе России рекомендовали пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне аномального снегопада в Москве, а также следить за статусом рейса.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании полетов из-за неблагоприятных погодных условий, необходимо проводить чистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Ранее в Архангельске пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.