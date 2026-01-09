Размер шрифта
Новости. Общество

Аэропорт Тамбова приостановил работу

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
tambov.aeroport.website

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

9 января сообщалось, что два рейса, летевшие в Шереметьево, ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за сильного снегопада.

В пресс-службе аэропорта отметили, что коммунальные службы авиагавани работают в усиленном режиме, регулярно очищая взлетно-посадочные полосы, привокзальные площади и подъездные пути от снега и наледи. Кроме того, 70 единиц спецтехники и 34 специальные машины обрабатывают лайнеры противообледенительными средствами для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Минтрансе сообщили, что московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский днем, 9 января, продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на мощный снегопад в регионе.

В Минтрансе назвали число задержанных из-за снегопада в Москве рейсов.

