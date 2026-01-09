Появились кадры захвата танкера Olina силами США

В сети появилось видео захвата США нефтяного танкера Olina. Его опубликовало Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов в своем аккаунте в соцсети X.

«Наши объединенные межведомственные силы вновь направили четкий сигнал: для преступников не существует безопасного убежища», — сказано в посте.

По данным военных, операция прошла при координации с министерством внутренней безопасности США. Морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы Southern Spear («Южное копье») начали операцию с борта авианосца USS Gerald R. Ford.

Командование также отметило, что все прошло «без инцидентов».

9 января агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. По словам неназванного американского чиновника, судно шло из Венесуэлы.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Ранее МИД России отреагировал на захват танкера «Маринера».