Кличко рассказал, когда в Киеве планируют вернуть отопление

Кличко: отопление в части Киева планируют вернуть вечером 9 января
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

Отопление в части Киева планируется вернуть вечером. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером», — написал глава города.

Кличко добавил, что в настоящее время водоснабжение восстановили в Печерском районе. При этом подача воды постепенно возобновляется в районах левого берега Киева.

Мэр отметил, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. По его словам, ситуация в Киеве очень сложная.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Днем премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без электроснабжения также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области.

Ранее в Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее».

