Россиянин захотел заработать и отдал «наставнику» 8 млн рублей

В Самаре жертвой мошенников стал 37-летний местный житель, он отправил мошенникам 8 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

В одном из мессенджеров мужчина получил предложение о заработке. Неизвестный пообещал постоянный высокий доход, а также консультации по ведению бизнеса.

Спустя некоторое время мужчину убедили оформить кредит и передать деньги «наставнику».

До этого сообщалось, что в Татарстане женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Все началось с того, что медсестра из города Набережные Челны нашла в социальных сетях рекламу, обещавшую высокую прибыль от вложений. Поверив мошенникам, она начала отправлять им деньги в надежде на доход. Женщина лишилась 3,6 млн рублей.

А в Краснодаре 68-летний мужчина лишился крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Аферист сообщил о прибытии посылки и запросил у мужчины код из СМС для ее «подтверждения». Вскоре после этого горожанин получил уведомление о якобы взломе его личного кабинета на «Госуслугах». Позже с мужчиной вновь связались и убедили передать все свои накопления курьеру. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

Ранее пенсионерка испугалась обвинений в финансовых махинациях и лишилась 4,5 млн рублей.