Российская медсестра решила заработать и отдала мошенникам 3,6 млн рублей

В Татарстане женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Все началось с того, что медсестра из города Набережные Челны нашла в социальных сетях рекламу, обещавшую высокую прибыль от вложений. Поверив мошенникам, она начала отправлять им деньги в надежде на доход.

В период с ноября 2025 года по январь 2026 года она успела отправить злоумышленникам 3,6 млн рублей. Женщина отправила не только личные сбережения, но и средства, взятые в кредит, а также занятые у родственников и знакомых.

Обещанной преступниками прибыли она так и не дождалась. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

