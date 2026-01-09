В Москве отменили 11 рейсов из-за снегопада

В аэропортах Москвы на фоне снегопада отменили 11 рейсов. Об этом сообщает Ространснадзор в официальном Telegram-канале.

»Домодедово: отменено - четыре, задержано (более двух часов) — 12, на запасные аэродромы - ноль. Внуково: отменено — шесть, задержано (более двух часов) - 20, на запасные аэродромы — ноль. Шереметьево: отменено — ноль, задержано (более двух часов) — 12, на запасные аэродромы — два. Жуковский: отменено — один, задержано (более двух часов) — четыре, на запасные аэродромы — ноль», — сказано в сообщении.

До этого два рейса, летевшие в Шереметьево, ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за сильного снегопада. В пресс-службе аэропорта отметили, что коммунальные службы авиагавани работают в усиленном режиме, очищая регулярно взлетно-посадочные полосы, привокзальные площади и подъездные пути от снега и наледи. Кроме того, 70 единиц спецтехники и 34 специальные машины обрабатывают лайнеры противообледенительными средствами для обеспечения безопасности полетов.

В Минтрансе назвали число задержанных из-за снегопада в Москве рейсов.