Два рейса, летевших в Москву, отправили на запасной аэродром из-за метели

Два рейса, летевшие в Шереметьево, ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

«В период с 08.00 мск до 15.00 мск два рейса ушли на запасной аэродром по решению КВС (командир воздушного судна)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что коммунальные службы авиагавани работают в усиленном режиме, очищая регулярно взлетно-посадочные полосы, привокзальные площади и подъездные пути от снега и наледи. Кроме того, 70 единиц спецтехники и 34 специальные машины обрабатывают лайнеры противообледенительными средствами для обеспечения безопасности полетов.

В Шереметьево подчеркнули, что ситуация в терминалах спокойная — нет скопления пассажиров.

До этого в Минтрансе сообщили, что московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский днем, 9 января, продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на мощный снегопад в регионе.

