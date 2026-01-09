Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Краснодарском крае пожарные спасли из огня щенков

В Краснодарском крае пожарные спасли из огня четырех щенков
Telegram-канал «Подъём»

В Краснодарском крае сотрудники регионального МЧС спасли из горящего здания четырех щенков. Об этом пишет издание «Подъем!», ссылаясь на ведомство.

Возгорание произошло нежилом строении в Курганинском районе. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, а во время разбора завалов нашли животных в одном из помещений.

«Пожар был в хозпостройке. Там находились щенки. А хозяева хозпостройки проживают в доме. Пожарные передали щенков хозяевам, и они остались жить со своей семьей», — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Калининграде сотрудники МЧС спасли при пожаре 50 кошек. Возгорание произошло в частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской — загорелась ветошь, лежавшая на печке, пламя повредило потолок.

Накануне в Кемерово из загоревшегося дома спасли почти два десятка собак. По данным ведомства, еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Также в загоревшемся доме находились 17 собак, их спасли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания составила 172 квадратных метра. Всего к его ликвидации привлекли 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

Ранее в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585505_rnd_2",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+