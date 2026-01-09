В Краснодарском крае пожарные спасли из огня щенков

В Краснодарском крае сотрудники регионального МЧС спасли из горящего здания четырех щенков. Об этом пишет издание «Подъем!», ссылаясь на ведомство.

Возгорание произошло нежилом строении в Курганинском районе. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, а во время разбора завалов нашли животных в одном из помещений.

«Пожар был в хозпостройке. Там находились щенки. А хозяева хозпостройки проживают в доме. Пожарные передали щенков хозяевам, и они остались жить со своей семьей», — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Калининграде сотрудники МЧС спасли при пожаре 50 кошек. Возгорание произошло в частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской — загорелась ветошь, лежавшая на печке, пламя повредило потолок.

Накануне в Кемерово из загоревшегося дома спасли почти два десятка собак. По данным ведомства, еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Также в загоревшемся доме находились 17 собак, их спасли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания составила 172 квадратных метра. Всего к его ликвидации привлекли 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

Ранее в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.