В Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят

МЧС: огнеборцы спасли 4000 животных при пожаре на свинокомплексе в Пермском крае

Пожар произошел на территории свинокомплекса в поселке Майский в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, огонь охватил кровлю здания. Причиной возгорания послужило короткое замыкание в шкафу электрощита.

В заявлении отмечается, что площадь пожара составила 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 46 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники.

«Пожарные предотвратили распространение огня на сектора, в которых размещались 4000 свиней. <...> Никто не пострадал», — подчеркивается в публикации.

19 октября в Березниках, втором по величине городе в Пермском крае, произошел пожар на электрической подстанции. По данным агентства «Интерфакс», в результате в населенном пункте произошло частичное отключение света и водоснабжения.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ заявили, что очагом возгорания стало масло внутри подстанции. Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в 19:20 по местному времени (17:20 мск), впоследствии пожар был полностью потушен. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Алтайском крае загорелся спортивный зал в частной школе.