Дорога «Роза Хутор» утонула в грязи из-за сошедшего селя

Сель сошел на автодороге «Альпика Сервис — Сулимовский ручей» в Сочи 
На автодорогу «Альпика Сервис — Сулимовский ручей» сошел сель, сообщает Telegram-канал «Краснодар и край» со ссылкой на местных жителей.

«Дорога «Роза Хутор» утопает в грязи после массового схода. Рядом с этноцентром дорога превратилась в непроходимую преграду из веток, грязи и воды», — говорится в публикации.

Туристам приходится обходить проблемный участок. На опубликованных кадрах видно, как человек залез на забор и перебирается по нему за пределы затопленного участка.

О том, что сель сошел с гор в районе горнолыжных курортов на Красной Поляне сообщили в пресс-службе «Роза Хутор». Уточнялось, что инфраструктура горного кластера в данный момент функционирует штатно. Ситуация находится под контролем, заявили в администрации.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский в связи с непогодой отменили 14 рейсов на вылет и прилет.

Ранее несколько населенных пунктов Северной Осетии остались без света из-за непогоды.
 
