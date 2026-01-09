Размер шрифта
Новости. Общество

Сель сошел у горнолыжных курортов в Краснодарском крае

Сель сошел у горнолыжных курортов Красной Поляны в Сочи
Telegram-канал «ЧП Сочи»

Сель сошел в районе горнолыжных курортов на Красной Поляне в Сочи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

«На автомобильной дороге регионального значения «Альпика сервис — Сулимовский ручей» в районе этнопарка «Моя Россия» из-за обильных дождей сошел сель малого объема», — сказали там.

Уточняется, что инфраструктура горного кластера в данный момент функционирует штатно. В пресс-службе отметили, что участок дороги, где случился сход, имеет небольшой транспортный трафик — это тупиковый проезд, который используется в основном для разворота.

На месте происшествия в данный момент работает спецтехника, идет расчистка земляных масс. Ситуация находится под контролем. В ближайшее время участок полностью будет расчищен.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский в связи с непогодой отменили 14 рейсов на вылет и прилет.

Ранее железную дорогу в Москве перевели на усиленный режим работы.

