Минтранс дал рекомендации авиапассажирам в связи с непогодой

Минтранс призвал пассажиров заблаговременно прибывать в аэропорты из-за метели
Минтранс России порекомендовал пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне аномального снегопада в Москве, а также следить за статусом рейса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рекомендуем пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты, уточнять актуальную информацию о рейсах», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании полетов из-за неблагоприятных погодных условий, необходимо проводить чистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Тем временем в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский в связи с непогодой отменили 14 рейсов на вылет и прилет.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Москву и область накрыла сильная метель. На этом фоне на юге Московской области за сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

В Росавиации предупредили, что из-за мощного снегопада в столичном регионе в расписание полетов могут вноситься определенные корректировки. Как рассказал Кореняко, ночью на запасные аэродромы «ушли» два воздушных судна.

Ранее железную дорогу в Москве перевели на усиленный режим работы.

