Новости. Общество

Дубайская авиакомпания отменила рейсы в Иран

ТАСС: авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Иран на 9 января
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Иран, запланированные на пятницу, 9 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.

«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом корректировать расписание полетов», — сказали там агентству.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

В начале января в Иране отключили по всей стране интернет, а также телефонную связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут убивать митингующих.

Ранее Совбез Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране.

