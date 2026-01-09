Размер шрифта
Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях из-за сильного снегопада

Власти Москвы просят горожан использовать общественный транспорт из-за снегопада
Александр Вильф/РИА Новости

Власти Москвы рекомендуют жителям и гостям столицы пользоваться общественным транспортом и отказаться от поездок на автомобилях из-за интенсивного снегопада, который по прогнозам продолжится до вечера. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

«В Москве продолжается сильный снегопад. Просим сегодня отказаться от поездок на автомобиле и использовать городской транспорт», — отмечается в сообщении.

Как отмечает Дептранс столицы, особенно сложная дорожная ситуация складывается на Московской кольцевой автодороге (МКАД) и на эстакадах. Там большегрузы не могут подняться в горку и буксуют. В связи с чем водителям грузовиков рекомендовали не перегружать автомобили и использовать специальную зимнюю резину, которая имеет хорошее сцепление с дорогой.

Отмечается, что на дорогах помощь продолжают «оказывать экипажи Дорожного патруля, а Ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой на дороге».

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномальных снегопадах в регионах Центральной России 9 января.

По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Фрэнсис». Тогда он уточнил, что значительно осадки ослабнут лишь к утру субботы, 10 января.

Ранее в Москве из-за метели несколько «бортов» отправили на запасные аэродромы.

