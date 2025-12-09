Соединенным Штатам необходимо прекратить поддержку проводящих гонения на церковь властей Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна.

Она подчеркнула, что на Украине проводятся рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются преследованию некоторые христианские конфессии. Вашингтон же продолжает накачивать Киев финансовой помощью, не обращая внимания на нарушения прав верующих и тем самым фактически оплачивая гонения христиан на Украине.

19 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) должны побудить госсекретаря США Марко Рубио к активным действиям по мирному урегулированию на Украине.

12 ноября постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп до встречи с российским лидером Владимиром Путиным мог не подозревать о преследовании православной церкви на Украине.

Ранее на Украине предъявили обвинение митрополиту УПЦ.