На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США призвали прекратить финансирование Киева из-за гонений на христиан

Конгрессвумен Луна: США не должны финансировать преследующую христиан Украину
true
true
true
close
SOPA Images/Global Look Press

Соединенным Штатам необходимо прекратить поддержку проводящих гонения на церковь властей Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна.

Она подчеркнула, что на Украине проводятся рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются преследованию некоторые христианские конфессии. Вашингтон же продолжает накачивать Киев финансовой помощью, не обращая внимания на нарушения прав верующих и тем самым фактически оплачивая гонения христиан на Украине.

19 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) должны побудить госсекретаря США Марко Рубио к активным действиям по мирному урегулированию на Украине.

12 ноября постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп до встречи с российским лидером Владимиром Путиным мог не подозревать о преследовании православной церкви на Украине.

Ранее на Украине предъявили обвинение митрополиту УПЦ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами