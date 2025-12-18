Власти Крыма и правительство РФ намерены сократить пробки перед Крымским мостом

Власти Республики Крым совместно с Кабмином России работают над устранением многочасовых пробок перед Крымским мостом летом 2025 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас мы работаем с федеральным правительством — [вице-премьеры] Виталий Геннадьевич Савельев, Дмитрий Николаевич Чернышенко рабочую группу создали. Мы сейчас регулярно обсуждаем механизмы, инструменты, как повысить пропускную способность», — сказал он.

По словам главы региона, ожидается сокращение пребывания в очередях. При этом Аксенов не стал называть точные цифры, однако подчеркнул, что власти хотят сделать все возможное для комфорта туристов.

До этого в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в период новогодних праздников на Крымском мосту усилят меры безопасности. Во время рабочей поездки в регион глава ведомства Андрей Никитин осмотрел инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к переправе. Сейчас там досматривают более 1,1 тыс. автомобилей в час: 650 — со стороны Тамани и 500 — со стороны Керчи. На проверку легковой машины уходит семь минут, а на автобус — 15, говорится в посте.

Ранее на Украине Крымский мост назвали военной целью.