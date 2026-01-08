В Калининграде пассажиры столкнулись с задержкой десятков рейсов

В аэропорту Калининграда один рейс отменен, более 20 задержаны из-за непогоды

Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво» Telegram-канале.

Пассажиров попросили заранее уточнять статус своего рейса перед отправлением в аэропорт, чтобы не столкнуться с неудобствами.

По данным онлайн-табло аэропорта «Храброво» на 9:25 (10:25 мск), был отменен один рейс в Москву, на вылет и прилет задерживались 27 рейсов: на вылет — 11 из столицы, Санкт - Петербурга, Самары и Екатеринбурга.

На прилет задержались 16 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Екатеринбурга и Самары.

В ГУМЧС по Калининграду сообщали, что в регионе ночью и утром 8 января ожидается туман при видимости 500-1000 метров, местами 200 метров, а также гололедно-изморозевые явления.

30 декабря в аэропорту Калининграда задержали 40 рейсов из-за сильного шторма. Воздушную гавань не могли покинуть 18 самолетов, 21 рейс не мог приземлиться.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Петербурга из-за непогоды.