Новости. Общество

Несколько рейсов из Москвы в Узбекистан ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Самолеты из Москвы не смогли сесть в Бухаре и Термезе из-за тумана
Несколько рейсов из Москвы в города Узбекистана были вынуждены изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

По данным компании, из-за сильного тумана и видимости около 100 м в аэропорту Бухары экипаж рейса AFL1876, следовавшего из Москвы, принял решение уйти на запасной аэродром в Самарканд. Самолет Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Москва — Бухара, был перенаправлен в Навои.

Кроме того, из-за ухудшения метеоусловий в аэропорту Термеза экипаж рейса AZO7055 авиакомпании «Азимут» также принял решение о посадке на запасном аэродроме в Самарканде.

В начале января в аэропорту Казани сильная метель, ветер с порывами до 20 м/с и ограниченная видимость до 100 метров привела к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. Более трех десятков вылетов были задержаны, а прилеты отложили. Самолеты, направлявшиеся в Казань из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, перенаправили на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве и Нижнем Новгороде.

Ранее круизный лайнер с россиянами не смог зайти в турецкий порт из-за шторма.

