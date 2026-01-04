Десятки авиарейсов задержаны в Казани из-за непогоды

TourDom: более 30 авиарейсов задержаны на вылет и прилет в Казани из-за непогоды

В аэропорту Казани сильная метель, ветер с порывами до 20 м/с и ограниченная видимость до 100 метров привела к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. Более трех десятков вылетов задержаны, а прилеты отложены, пишет туристический портал TourDom.

Самолеты, направлявшиеся в Казань из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве и Нижнем Новгороде.

В основном, корректировки в расписании варьируются от двух до четырех часов. Рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург задержится на пять часов, а вылеты самолетов «Северного ветра» в Москву и Санкт-Петербург отложены на 10 часов.

Рейс авиакомпании Red Wings из Алма-Аты также задерживается более чем на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий в пункте отправления – тумана и сильного ветра. Изначально запланированный на 6:05 по местному времени, вылет перенесен на 19:15.

Кроме того, отменен рейс Air Serbia из Белграда, запланированный на прибытие в Казань в ночь на 4 декабря и последующий обратный вылет в тот же день.

Как сообщил официальный представитель Red Wings, в связи с нелетной погодой в Казани (метель), авиакомпания была вынуждена скорректировать расписание чартерных рейсов: WZ-3085, WZ-3194, WZ-3193, WZ-3078. Изменения в расписании будут действовать до восстановления полной безопасности полетов воздушных судов. В Red Wings подчеркнули, что это является абсолютным приоритетом авиакомпании.

Также представитель отметил, что авиакомпания предоставит пассажирам напитки, питание и номера в гостинице. Актуальную информацию о рейсах можно увидеть на онлайн-табло на официальном сайте Red Wings или уточнить у туроператоров.

Ранее сообщалось, что полсотни поездов задерживаются на юге России из-за непогоды.