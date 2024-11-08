Кинолог рассказал, как защитить собак от действий догхантера

Владельцам собак важно научить их не поднимать различные предметы с земли, а также внимательно следить за ними на прогулке, чтобы не попасться на уловки догхантеров. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, такая привычка может привести к отравлению или более трагическим последствиям. Прежде всего эксперт советует приучить собаку к тому, что она может есть только из своей миски, и не позволять окружающим нарушать это правило.

«Очень важно обучить собаку основным командам, которые помогут контролировать ее поведение. Питомец должен знать и хорошо отрабатывать команды «Фу!» или «Нельзя!», «Отдай!» или «Дай!», — говорится в сообщении.

Во время прогулки Голубев призывает предотвращать любые попытки подобрать что-то с земли. Для этого можно проговаривать команды «Фу!» или «Нельзя!» и одергивать поводок.

До этого Владимир Голубев говорил, что прогулки с собакой в темное время суток более рискованны, поскольку питомца можно попросту потерять из виду. Чтобы обезопасить собаку в вечернее время, специалист посоветовал приобрести маячок или специальный светящийся ошейник. Также важно снабдить питомца светоотражающими элементами, чтобы водитель мог вовремя среагировать, в случае если животное окажется на дороге.

Ранее сообщалось, что прохожий пнул собаку и ее пожилую хозяйку, которая кормила котят.