Ветеринар объяснила, как спасти собаку от догхантеров

Срочное обращение в ветеринарную клинику и прием абсорбентов (например, активированного угля) помогут спасти собаку, которая пострадала от действий догхантеров. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

По ее словам, важно не терять времени и не ждать симптомов, потому что они могут появиться не сразу. При этом яд способен быстро поражать внутренние органы. Чтобы защитить питомцев, она посоветовала гулять с ними только в специально отведенных местах.

«Важно заниматься дрессировкой собаки, чтобы научить ее ничего не подбирать на улице. Но если она к этому склонна, следует держать животное на коротком поводке и в наморднике, исключить самовыгул в парке и на даче», — добавила Земская.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что владельцам собак важно научить их не поднимать различные предметы с земли, а также внимательно следить за ними на прогулке, чтобы не попасться на уловки догхантеров. По его словам, такая привычка может привести к отравлению или более трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести уголовное наказание для догхантеров.