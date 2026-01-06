На Украине раскрыли последствия взрывов в Херсоне и Кривом Роге

На Украине заявили о поражении объектов инфраструктуры в Кривом Роге и Херсоне

Херсон, который находится под контролем Украины, частично остался без света. Об этом сообщил глава администрации города Ярослав Шанько в своем Telegram-канале.

«Обесточены некоторые районы Херсона», — написал он.

Также глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем Telegram-канале, что в городе поражен объект инфраструктуры. Сейчас в Днепропетровской и Черниговской областях Украины действует воздушная тревога.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Запорожье и Херсоне.

5 января Вооруженные силы РФ дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий».

В начале декабря координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге. По словам подпольщика, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте прилета работали семь машин скорой помощи, отметил Лебедев.

Ранее в России заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.