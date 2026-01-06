Губернатор сообщил о пострадавшем белгородце после атаки беспилотника

Гладков: в Грайвороне мирный житель пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю

В Грайвороне Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина самостоятельно обратился в местную Центральную районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. При этом транспортное средство пострадавшего также получило повреждения.

До этого в результате атаки дронами Вооруженных сил Украины двух муниципалитетов в Белгородской области пострадали два мирных жителя. По словам Гладкова, один из ударов пришелся по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара FPV-дрона множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног получил мужчина. Его доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате второй атаки повреждена еще одна машина.

Также повреждения от детонации БПЛА получили автомобили в городе Грайворон, было повреждено остекление в одном из частных домов.

До этого глава региона сообщал, что в поселке Октябрьском дрон ВСУ ударил по автомобилю.