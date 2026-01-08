Размер шрифта
«Белавиа» возобновила авиарейсы Минск — Тель-Авив

«Белавиа» спустя почти четыре года возобновила полеты из Минска в Тель-Авив
Максим Шеметов/Reuters

Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновила регулярные авиарейсы из Минска в Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Первый рейс из Минска в Тель-Авив отправился 8 января. Загрузка рейса составила 146 человек. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — в четверг и воскресенье. Продолжительность полета составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении — 6 часов 25 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-8.

«Белавиа» приостановила авиарейсы в Израиль в феврале 2022 года.

17 сентября прошлого года авиакомпания «Азимут» выполнила международный рейс из аэропорта Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года. Самолет отправился в Стамбул.

Также в аэропорт Краснодара прибыл первый международный рейс после его открытия. Рейс в Краснодар из Стамбула совершила авиакомпания «Азимут».

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.

