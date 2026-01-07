Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Перечислены угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян

РИА Новости: на курортах Ближнего Востока туристам угрожает нападение акул
tank200bar/Shutterstock/FOTODOM

Популярные у российских туристов морские курорты Ближнего Востока могут быть опасны для отдыха. Список стран, где необходимо проявлять осторожность, составило РИА Новости.

На первое место агентство поставило Египет. В публикации говорится, что в Красном море, которое омывает берега этой страны, насчитывается более 40 видов акул. Многие из них подплывают близко к берегу и представляют угрозу для человека.

Акул также неоднократно замечали у средиземноморского побережья Израиля. В апреле 2025 года хищница напала на дайвера, его не удалось спасти. В летний период дополнительную опасность для купающихся представляют медузы. Отдельные особи достигают до 40 сантиметров в диаметре, их яд опасен для человека.

Пляжи Турции относительно безопасны для отдыхающих. У берегов этой страны обитают как минимум восемь видов крупных акул, но они редко нападают на людей. Однако в Средиземном море агрессию могут проявлять большие черепахи вида caretta caretta. По данным агентства, за прошедшее лето они укусили как минимум четырех отдыхающих, в том числе ребенка. Как правило, черепахи проявляют агрессию в период кладки яиц — обычно это май-июль.

Нельзя терять бдительность и в ОАЭ, хотя в этой стране акулы не нападают на людей, там крайне редко встречаются заразные комары, а змеи водятся только в дикой пустыне. Однако опасность может подстерегать в море в виде ежей и кораллов, уточнило РИА Новости. Кроме того, следует помнить, что в Дубае очень жарко, поэтому важно соблюдать питьевой режим, использовать солнцезащитные крема и носить головные уборы.

Ранее были названы самые дешевые зарубежные направления для поездок в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573145_rnd_4",
    "video_id": "record::f5bd5c01-bdfd-4e51-bb56-aca7d766b9fd"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+