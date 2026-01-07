Перечислены угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян

Популярные у российских туристов морские курорты Ближнего Востока могут быть опасны для отдыха. Список стран, где необходимо проявлять осторожность, составило РИА Новости.

На первое место агентство поставило Египет. В публикации говорится, что в Красном море, которое омывает берега этой страны, насчитывается более 40 видов акул. Многие из них подплывают близко к берегу и представляют угрозу для человека.

Акул также неоднократно замечали у средиземноморского побережья Израиля. В апреле 2025 года хищница напала на дайвера, его не удалось спасти. В летний период дополнительную опасность для купающихся представляют медузы. Отдельные особи достигают до 40 сантиметров в диаметре, их яд опасен для человека.

Пляжи Турции относительно безопасны для отдыхающих. У берегов этой страны обитают как минимум восемь видов крупных акул, но они редко нападают на людей. Однако в Средиземном море агрессию могут проявлять большие черепахи вида caretta caretta. По данным агентства, за прошедшее лето они укусили как минимум четырех отдыхающих, в том числе ребенка. Как правило, черепахи проявляют агрессию в период кладки яиц — обычно это май-июль.

Нельзя терять бдительность и в ОАЭ, хотя в этой стране акулы не нападают на людей, там крайне редко встречаются заразные комары, а змеи водятся только в дикой пустыне. Однако опасность может подстерегать в море в виде ежей и кораллов, уточнило РИА Новости. Кроме того, следует помнить, что в Дубае очень жарко, поэтому важно соблюдать питьевой режим, использовать солнцезащитные крема и носить головные уборы.

Ранее были названы самые дешевые зарубежные направления для поездок в 2026 году.