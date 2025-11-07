На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведь оккупировал гостиницу в Японии

Kyodo: в Японии медведь обосновался в гостинице, прогнав хозяев
mos.ru

В японской префектуре Ямагата медведь проник в гостиницу традиционного японского стиля – рёкан, в результате управляющая отелем семья оказалась заблокирована на втором этаже, сообщает японское агентство Kyodo.

Позднее владельцев эвакуировали полицейские. По информации агентства, инцидент произошел утром в пятницу, 7 ноября, местные власти разрешили применение огнестрельного оружия, после чего медведя ликвидировали.

7 октября в японском городе Нумата на острове Хонсю взрослый медведь длиной около 1,4 метра зашел в местный супермаркет и набросился на двух покупателей, причинив им легкие травмы. Хищник покинул магазин до прибытия экстренных служб.

В сентябре в Японии от атак медведей пострадали 39 человек, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Согласно данным телеканала NHK, в период с апреля по сентябрь медведи нанесли увечья 109 людям. Эксперты связывают увеличение числа нападений медведей с плохим урожаем желудей в ряде регионов страны, что вынуждает животных искать пропитание вблизи населенных пунктов.

Ранее в Японии медведь оторвал голову мужчине, пришедшему в лес за грибами.

