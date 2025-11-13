На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Косуля устроила переполох в краснодарском магазине и попала на видео

В Краснодаре косуля ворвалась в магазин и устроила переполох
true
true
true

В Краснодаре произошел переполох в магазине из-за забежавшей туда косули. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в одном из сел Туапсинского района. Животное забежало в торговый зал магазина, и, спотыкаясь и падая, пыталось выбежать из помещения.

По словам очевидцев, испуганная косуля в итоге смогла самостоятельно выбежать. На видео с места событий видно, как она устремилась прочь от торговой точки.

До этого в Приморье коза ворвалась в магазин косметики и попала на видео. Животное пробежалось между витринами, остановилось около стойки с косметикой и, вероятно, разочаровавшись в ассортименте, покинуло торговую точку под смех сотрудников.

Ранее дикий лев опустошил мясной отдел в магазине и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами