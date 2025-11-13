Косуля устроила переполох в краснодарском магазине и попала на видео

В Краснодаре косуля ворвалась в магазин и устроила переполох

В Краснодаре произошел переполох в магазине из-за забежавшей туда косули. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в одном из сел Туапсинского района. Животное забежало в торговый зал магазина, и, спотыкаясь и падая, пыталось выбежать из помещения.

По словам очевидцев, испуганная косуля в итоге смогла самостоятельно выбежать. На видео с места событий видно, как она устремилась прочь от торговой точки.

До этого в Приморье коза ворвалась в магазин косметики и попала на видео. Животное пробежалось между витринами, остановилось около стойки с косметикой и, вероятно, разочаровавшись в ассортименте, покинуло торговую точку под смех сотрудников.

Ранее дикий лев опустошил мясной отдел в магазине и попал на видео.