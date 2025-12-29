РЖД снова сократит инвестиции

«Российские железные дороги» второй год подряд сокращают инвестиционную программу. Об этом стало известно из отчета пресс-службы госкомпании.

Так, инвестпрограмма, утвержденная Советом директоров ОАО «РЖД» на 2026 год составляет 713,6 млрд рублей. По сравнению с 2025-м годом, когда на программу было выделено 890,9 млрд рублей, инвестиции сократились примерно на 20 процентов. По сравнению с 2024-м годом (1,5 трлн рублей) — инвестиции сократились более чем вдвое.

При этом по данным пресс-службы, «основная часть, 531,4 млрд рублей, будет направлена на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок». На приобретение подвижного состава, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов, будет потрачено 161,7 млрд рублей, а на реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) — 120 млрд рублей.

В октябре в РЖД сообщили, что финансовые результаты компании за девять месяцев 2025 года показали убыток более 4 млрд рублей.

К 30 июня 2025 года чистый финансовый долг РЖД достиг 3,36 трлн рублей, включая 1,8 трлн рублей краткосрочной задолженности.

Ранее в России создали точный тест, который по слюне оценивает стресс у сотрудников РЖД.