Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России и выдачи ВНЖ

Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство иностранных бойцов
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил временный порядок приема в российское гражданство и выдачи вида на жительство (ВНЖ). Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, временный порядок коснется отдельных категорий иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. В частности, российский паспорт, согласно указу, смогут получить иностранцы-участники специальной военной операции (СВО).

Из указа следует, что для приема в гражданство России иностранным гражданам следует предоставить выписку из приказа об увольнении из Вооруженных сил (ВС) России или решения комиссии. Однако данные требования не распространяются на граждан Белоруссии.

В июле Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. В их числе: сексуальное насилие, публичные призывы к терроризму, тайное сотрудничество с иностранными государствами или организациями в ущерб безопасности РФ, содействие в исполнении решений международных структур без участия России, а также помощь противникам страны.

Ранее американец, служащий в зоне СВО, получил гражданство России.

