Неизвестный обесточил почти 50 тыс. домов в Берлине и прислал письмо в полицию

На юго-западе Берлина из-за возгорания подвесного кабельного моста обесточены 45 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий, пишет Der Tagesspiegel.

В статье говорится, что электричество в большей части округа Штеглиц-Целендорф пропало утром 3 января. Полицейские обнаружили под кабелями зажигательные устройства и получили письмо, в котором отправитель берет на себя ответственность за поджог. Из-за возгорания были повреждены пять высоковольтных и десять средневольтных кабелей. Толщина первых доходит до 10 см, и ремонт затруднен из-за мороза.

Случившееся повлияло на централизованное теплоснабжение: насосы на тепловой электростанции не могут перекачивать тепло без электричества. Кроме того, была нарушена мобильная связь, и возможности экстренных служб ограничены, сообщает газета.

Согласно материалу, власти открыли для пострадавших горожан пункты временного размещения. В них можно согреться, зарядить телефоны и купить напитки. Подача тепла в округ приостановлена до четверга, 8 января.

В декабре в Вене раскрыли серию поджогов, которые вызвали среди жителей города панику и страх. Возгорания произошли в ноябре в районах Виден, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс. В последнем задержали 18-летнюю и 17-летнюю австриек. Третья 18-летняя девушка добровольно пришла в полицию.

На допросах задержанные дали признательные показания. В полиции рассказали, что мотивом для их действий стала скука. Правоохранители установили 18 фактов поджогов с ущербом «в шестизначном размере».

Ранее в Германии жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.