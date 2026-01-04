Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Неизвестный обесточил почти 50 тыс. домов в Берлине и прислал письмо в полицию

В Берлине почти 50 тыс. домохозяйств обесточены из-за поджога
AP

На юго-западе Берлина из-за возгорания подвесного кабельного моста обесточены 45 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий, пишет Der Tagesspiegel.

В статье говорится, что электричество в большей части округа Штеглиц-Целендорф пропало утром 3 января. Полицейские обнаружили под кабелями зажигательные устройства и получили письмо, в котором отправитель берет на себя ответственность за поджог. Из-за возгорания были повреждены пять высоковольтных и десять средневольтных кабелей. Толщина первых доходит до 10 см, и ремонт затруднен из-за мороза.

Случившееся повлияло на централизованное теплоснабжение: насосы на тепловой электростанции не могут перекачивать тепло без электричества. Кроме того, была нарушена мобильная связь, и возможности экстренных служб ограничены, сообщает газета.

Согласно материалу, власти открыли для пострадавших горожан пункты временного размещения. В них можно согреться, зарядить телефоны и купить напитки. Подача тепла в округ приостановлена до четверга, 8 января.

В декабре в Вене раскрыли серию поджогов, которые вызвали среди жителей города панику и страх. Возгорания произошли в ноябре в районах Виден, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс. В последнем задержали 18-летнюю и 17-летнюю австриек. Третья 18-летняя девушка добровольно пришла в полицию.

На допросах задержанные дали признательные показания. В полиции рассказали, что мотивом для их действий стала скука. Правоохранители установили 18 фактов поджогов с ущербом «в шестизначном размере».

Ранее в Германии жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556357_rnd_3",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+