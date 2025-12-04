На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о жесткой посадке вертолета в Уфе

Минздрав Башкирии: при жесткой посадке вертолета в Уфе пострадал пилот
Центральное МСУТ СКР

Пилот частного вертолета Eurocopter AS-350, совершившего жесткую посадку в Кировском районе Уфы, получил травму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии.

«Пилот получил травму на земле, скорая помощь доставит его в больницу», — рассказали в ведомстве.

Региональное управление МЧС РФ в официальном канале в мессенджере Max написало, что после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало, подчеркивается в заявлении.

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы днем 4 декабря. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что в результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась помощь медиков.

На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и при необходимости примут меры реагирования.

Ранее в Дагестане сняли на видео крушение вертолета Ка-226.

