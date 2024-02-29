В Самаре суд вынес приговор по делу о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр»

В Самаре осудили трех мужчин, причастных к хищению метанола в Самарской области и поставкам бракованного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в другие регионы. Об этом 29 февраля сообщает Генпрокуратура РФ.

Преступление, совершенное осужденными в мае 2023 года, стало причиной гибели более чем 40 человек. Сообщников обвинили в покушении на кражу 6 тыс. литров спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

«В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого объекта, где его соучастники – отец и сын – с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили», — говорится в сообщении ведомства.

Объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тыс. рублей, но соучастники реализовали его, полагая, что жидкость является этиловым спиртом. Они разделили вырученные на ее продаже деньги и впоследствии были арестованы.

В итоге бывший полицейский Иван Гребенкин получил наказание в виде 3,5 лет общего режима, его подельник Дмитрий Егоров и покупатель ворованного спирта Артем Айрапетян будут отбывать назначенные им сроки (три года три месяца и три года и шесть месяцев) в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Ранее после массового отравления россиян продукцией «Мистер Сидр» в Совете Федерации предложили добавить в метанол денатурат, который способствует рвотному рефлексу.